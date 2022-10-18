В Дагестане проведут диктант на языках народов республики

В Махачкале 21 октября пройдет диктант, посвященный Дню дагестанской культуры и языков

В Махачкале 21 октября пройдет ежегодный диктант на языках народов республики — акцию посвятят Дню дагестанской культуры и языков. Об этом пишет ТАСС.

Основной площадкой проведения диктанта станет Дагестанский государственный педагогический университет, а вспомогательной — филологический факультет Дагестанского государственного университета. В пресс-службе Министерства по национальной политике региона добавили, что к акции присоединятся все муниципальные образования республики.

Отмечается, что диктант проводится с целью привлечения внимания дагестанской общественности к проблемам сохранения и развития родных языков Дагестана, а также изучения истории, традиций, культуры и обычаев народов республики. Принять участие в мероприятии смогут все желающие.

В Тверской области 3 сентября у Ржевского мемориала Советскому солдату прошла всероссийская просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы». Участникам предстояло ответить на 25 тестовых заданий по истории Великой Отечественной войны.