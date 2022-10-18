Зависимая от еды женщина похудела на 40 килограммов и поделилась опытом

Банкирша Стейси Ричардс из Уэльса отказалась от вредной пищи и похудела на 40 килограммов

Бывшая сотрудница банка Стейси Ричардс из Ньюпорта, Уэльс, похудела на 40 килограммов, отказавшись от вредной пищи, и стала фитнес-тренером. Своим опытом героиня материала поделилась с журналистами The Sun.

38-летняя банкирша рассказала, что изменила образ жизни еще в 2015 году, однако во время самоизоляции, которую вводили в стране на фоне пандемии коронавируса, она вновь набрала лишние килограммы. «Я была зависима от еды и постоянно думала об этом», — призналась женщина.

Как утверждает валлийка, причиной внезапного набора веса была ее работа в офисе. «Я везде видела соблазны: если у кого-то был день рождения, то приносили торт, а на долгих встречах мы ели пончики и пили кофе», — пожаловалась она.

Отказавшись от привычной еды — стейков, колбасы, багетов с ветчиной и сыром — Ричардс похудела почти на 40 килограммов и стала фитнес-тренером. Кроме того, в настоящее время она приобретает одежду в детских магазинах, поскольку не может найти вещи подходящих размеров в отделах для взрослых. «Сейчас, когда я думаю о вредной еде, меня тошнит, но раньше для меня это было нормой», — заключила она и призналась, что новая фигура сделала ее по-настоящему счастливой.

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