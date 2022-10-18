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12:19, 18 октября 2022Россия

Кремль высказался о крушении истребителя Су-34 в Ейске

Песков заявил, что принимаются все меры по ликвидации последствий ЧП с Су-34 в Ейске

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Причастные ведомства принимают все меры по ликвидации последствий ЧП с истребителем-бомбардировщиком Су-34 в Ейске, оказывают необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.

О ЧП в Ейске Краснодарского края стало известно вечером 17 октября. Воздушное судно упало во дворе рядом с жилым девятиэтажным домом, здание загорелось. Огонь охватил сразу несколько этажей.

По последним данным, в результате крушения 13 человек погибли, среди них трое детей. Еще 19 человек получили ранения, четверо доставлены в Краснодарскую краевую больницу, остальные проходят лечение в больнице Ейска.

В Минобороны России уточнили, что военный самолет потерпел крушение при наборе высоты во время выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома. Причиной ЧП в ведомстве назвали возгорание двигателя.

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Евгения Куликова
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