Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:07, 18 октября 2022Путешествия

Новые визовые ограничения Германии для россиян назвали «самым жестким вариантом»

АТОР: новая визовая политика ФРГ сделала получение визы для россиян почти невозможным
СюжетВизы в Европу:

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Необходимость подавать выписку из банков Евросоюза сделала получение немецкой визы для многих россиян почти невозможным. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителей туристического рынка.

В АТОР сообщили, что новые визовые ограничения властей Германии означают, что выписки из российских банков больше не принимаются, так как все они продали или закрыли свои филиалы в Европе. Из отечественных банков с участием европейского капитала остались только «ОТП Банк» (Венгрия) и «Райффайзен Банк» (Австрия), но они считаются юрлицами России, которые не ведут никакой деятельности в Евросоюзе.

В одной из туроператорских компаний нововведения ФРГ назвали самым жестким вариантом. Собеседники АТОР заявили, что теперь подать на визу не смогут даже россияне, оформившие банковские карты международных платежных систем Visa или Mastercard в нешенгенских странах — к примеру, в Турции или Узбекистане. «Фактически заявленная визовая политика означает отказ россиянам в возможности получения визы в Германию», — добавили эксперты.

Материалы по теме:
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов. Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов.Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
6 июня 2022
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022

По словам специалистов туротрасли, складывается впечатление, что в диппредставительстве Германии в каждом обращающемся за немецкой визой россиянине видят потенциального иммигранта.

17 октября на сайте визового центра Германии VisaMetric появилась информация о том, что теперь для получения немецкой визы гражданам России необходимо подавать выписку из поддающегося проверке банка, работающего в странах-участницах Европейского союза.

Ранее сообщалось, что власти Германии, Словении и Мальты будут выдавать шенген только обладателям европейской страховки. В одной из крупнейших российских страховых компаний пояснили, что подобное требование стран Европейского союза на практике неосуществимо.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Минобороны подтвердило новые удары по объектам энергетики Украины
Два истребителя НАТО заметили вблизи Крыма
Опубликована карта боевых действий на Украине
Роскомнадзор потребовал разблокировать каналы Совета Федерации на YouTube
Украина признала Ичкерию
Трансляции заседаний Госдумы и Совфеда станут закрытыми
Генштаб заявил о решении призывать не более 30 процентов штата одной компании
В России назвали условие блокировки YouTube
Подсчитан объем выбрасываемого россиянами золота
Новые визовые ограничения Германии для россиян назвали «самым жестким вариантом»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.