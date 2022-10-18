Новые визовые ограничения Германии для россиян назвали «самым жестким вариантом»

АТОР: новая визовая политика ФРГ сделала получение визы для россиян почти невозможным

Необходимость подавать выписку из банков Евросоюза сделала получение немецкой визы для многих россиян почти невозможным. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителей туристического рынка.

В АТОР сообщили, что новые визовые ограничения властей Германии означают, что выписки из российских банков больше не принимаются, так как все они продали или закрыли свои филиалы в Европе. Из отечественных банков с участием европейского капитала остались только «ОТП Банк» (Венгрия) и «Райффайзен Банк» (Австрия), но они считаются юрлицами России, которые не ведут никакой деятельности в Евросоюзе.

В одной из туроператорских компаний нововведения ФРГ назвали самым жестким вариантом. Собеседники АТОР заявили, что теперь подать на визу не смогут даже россияне, оформившие банковские карты международных платежных систем Visa или Mastercard в нешенгенских странах — к примеру, в Турции или Узбекистане. «Фактически заявленная визовая политика означает отказ россиянам в возможности получения визы в Германию», — добавили эксперты.

По словам специалистов туротрасли, складывается впечатление, что в диппредставительстве Германии в каждом обращающемся за немецкой визой россиянине видят потенциального иммигранта.

17 октября на сайте визового центра Германии VisaMetric появилась информация о том, что теперь для получения немецкой визы гражданам России необходимо подавать выписку из поддающегося проверке банка, работающего в странах-участницах Европейского союза.

Ранее сообщалось, что власти Германии, Словении и Мальты будут выдавать шенген только обладателям европейской страховки. В одной из крупнейших российских страховых компаний пояснили, что подобное требование стран Европейского союза на практике неосуществимо.