Посол России в Венгрии ответил на слова коллеги из США о скором конце Украины

Посол России в Венгрии: в случае поражения Украины придет конец одноименному проекту США

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман заявил о скором конце Украины в случае прекращения боевых действий, однако в таком случае конец придет одноименному американскому проекту. Так на слова Прессмана ответил посол России в Венгрии Евгений Станиславов, передает РИА Новости.

«Могу успокоить господина посла: в этом случае конец придет не Украине, а американскому проекту под таким названием», — заявил российский дипломат.

Ранее издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс рассказал, сколько, по его мнению, украинские военные смогут продержаться против России, если США и НАТО перестанут оказывать им помощь. Он указал, что без военной, финансовой и политической помощи Украина не смогла бы продержаться под натиском России и месяца.

17 октября официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон готов оказывать поддержку Киеву столько, сколько будет нужно. При этом Жан-Пьер отказалась оценивать ход боевых действий, ведущихся на Украине.