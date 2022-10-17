Белый дом заявил о готовности поддерживать Украину сколько потребуется

Белый дом сообщил о готовности США поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер рассказала, что Вашингтон готов оказывать поддержку Киеву столько, сколько будет нужно. По ее словам, США собираются продолжить предоставлять Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что США осуждают российские ракетные пуски по территории Украины и ежедневно контактируют со своими коллегами в Киеве. Она подчеркнула, что Вашингтон будет поддерживать украинцев столько, сколько потребуется, продолжая попытки навязывать Москве издержки. При этом Жан-Пьер отказалась оценивать ход боевых действий, ведущихся на Украине.

Ранее Минобороны России сообщило о возвращении в страну 110 граждан, находившихся в плену на Украине. По сообщению ведомства, 72 человека из них — моряки. Уточняется, что обмен произошел при личном участии уполномоченного по правам человека при президенте Татьяны Москальковой.