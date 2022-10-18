Актера Каалана Уолкера приговорили к 50 годам тюрьмы за изнасилования

Актера Каалана Уолкера приговорили к 50-летнему сроку в тюрьме за изнасилования

27-летний американский актер Каалан Уокер приговорен к 50 годам тюремного заключения за изнасилования. Об этом сообщает People.

По информации издания, с 2013 года Уокер списывался в социальных сетях с женщинами, некоторые из которых являлись начинающими моделями, и звал на встречу, обещая помощь в продвижении по работе, а также познакомить со знаменитостями. При личной встрече актер подвергал их сексуальному насилию.

Суд признал артиста виновным в изнасиловании четырех женщин и трех девочек-подростков. Помимо тюремного срока, Уокер до конца жизни будет зарегистрирован в полицейской базе в качестве сексуального преступника.

Впервые на экранах актер появился в 2018 году, когда снялся в фильме «Лос-Анджелес в огне» вместе с Холли Берри и Дэниелом Крейгом. Следующей работой Уокера стал ремейк одноименного триллера 1970 года «Суперфлай».

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