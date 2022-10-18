Жители Камчатки спасли выбросившегося на сушу дельфина

В Камчатском крае россияне спасли дельфина, который выбросился на берег Охотского моря

В Камчатском крае местные жители помогли добраться до воды дельфину, который выбросился на берег Охотского моря. Видео спасения публикует Telegram-канал «Камчатка №1».

Отмечается, что россияне заметили лежащего на суше дельфина случайно, когда ехали из поселка Октябрьского в Озерновский. Жители Камчатки остановили машину и поспешили на помощь животному — мужчины оттащили дельфина подальше в море, и подталкивая, проследили, чтобы его начали накрывать волны. Позже дельфин уплыл в открытое море.

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