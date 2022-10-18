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17:07, 18 октября 2022Моя страна

Жители Камчатки спасли выбросившегося на сушу дельфина

В Камчатском крае россияне спасли дельфина, который выбросился на берег Охотского моря

В Камчатском крае местные жители помогли добраться до воды дельфину, который выбросился на берег Охотского моря. Видео спасения публикует Telegram-канал «Камчатка №1».

Отмечается, что россияне заметили лежащего на суше дельфина случайно, когда ехали из поселка Октябрьского в Озерновский. Жители Камчатки остановили машину и поспешили на помощь животному — мужчины оттащили дельфина подальше в море, и подталкивая, проследили, чтобы его начали накрывать волны. Позже дельфин уплыл в открытое море.

Ранее в октябре неравнодушные россияне нашли двух дальневосточных лесных котят, которым нет и месяца. Спустя несколько дней, когда стало понятно, что кошка не вернется к детенышам, краснокнижных животных отдали в центр реабилитации амурских тигров.

Дарья Рыбак
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