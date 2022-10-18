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14:52, 18 октября 2022Культура

Лидер «Алисы» поддержал Шевчука и Гребенщикова

Лидер «Алисы» Кинчев заявил об уважении к Шевчуку, Гребенщикову и Макаревичу

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев поддержал музыкантов Юрия Шевчука, Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Рокер заявил о большой любви и уважении к коллегам. «Добрые приятельские отношения — это и есть правда жизни. А мировоззренческие разногласия на эту правду влиять никак не могут», — сказал он.

По словам Кинчева, упомянутые им коллеги сделали для страны больше, чем «государственные шестерки». «И Макаревич, и Гребенщиков, и Шевчук — это тот культурный слой, который множит мощь и величие России. А привластные пиджаки только ослабляют и рушат эту мощь в своей перманентной подковерной грызне и злобе ко всем, кто думает иначе», — считает лидер «Алисы».

В прошлом году Кинчев обвинил власти Санкт-Петербурга в двойных стандартах и предложил «закрыть его по уголовке». Организатор отмененного музыкального фестиваля KKkinchevFest возмутился тем, что после проведения «Алых парусов» и событий Евро-2020 Смольный сначала сократил количество участников его мероприятия, а потом и вовсе его запретил.

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Марина Погосян
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