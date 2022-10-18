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17:14, 18 октября 2022Культура

Концерты Ани Лорак в Европе отменили

Концертный тур певицы Ани Лорак по Германии перенесли на 2023 год

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Европе отменили концерты украинской певицы Ани Лорак. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Концертный тур артистки по Германии перенесли на 2023 год. Как утверждает издание, это связано с жалобами украинцев: они несколько лет критикуют исполнительницу за переезд в Россию, а в последнее время высказывают недовольство тем, что на официальном сайте Лорак описывается как самая титулованная украинская певица.

Отмечается, что украинские активисты смогли добиться отмены шоу певицы в Праге. Позднее стало известно и об отмене концертов в Германии, на которые удалось продать совсем немного билетов. «В связи с нестабильной геополитической ситуацией организатор вынужден перенести концертный тур Ани Лорак на 2023 год. Все ранее приобретенные билеты остаются действительны», — заявили организаторы.

В августе артистка анонсировала концерты в городах Чехии и Германии. Сообщалось, что с октября по ноябрь Лорак выступит в европейских городах — Лемго, Гамбурге, Дортмунде, Оффенбахе, Праге, Нюрнберге и других. Лорак планировала гастроли в России, после чего заявила о переносе выступлений на территории страны, информация о концертах пропала с сайта продажи билетов.

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Евгений Шульгин
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