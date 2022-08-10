Отменившая выступления в России Ани Лорак анонсировала концерты в Европе

Отменившая выступления в России Ани Лорак анонсировала концерты в Чехии и Германии

43-летняя украинская певица Ани Лорак анонсировала концерты в городах Чехии и Германии. Об этом стало известно на официальном сайте исполнительницы.

С октября по ноябрь Лорак будет выступать в европейских городах — Лемго, Гамбурге, Дортмунде, Оффенбахе, Праге, Нюрнберге и других. Цена на один билет колеблется от 2 до 10 тысяч рублей.

Артистка планировала гастроли в России, после чего заявила о переносе выступлений на территории страны. Позже информация о концертах в РФ пропала с сайта продажи билетов, у многих поклонников возникли трудности с возвращением средств за билеты.

С начала спецоперации на Украине исполнительница перестала вести социальные сети, а также выходить на публику, однако в начале лета она была замечена на праздновании дня рождения сына Филиппа Киркорова. После этого артистку пригласили выступить на свадьбе в Ереване.

В июле налоговая служба заморозила счета компании Ани Лорак и приняла решение о ее закрытии.

Светлана Лобода также анонсировала гастроли по Европе и США. Она объявила, что первый концерт состоится 12 августа в Таллине.