Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Отменившая выступления в России Ани Лорак анонсировала концерты в Европе

Отменившая выступления в России Ани Лорак анонсировала концерты в Чехии и Германии

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

43-летняя украинская певица Ани Лорак анонсировала концерты в городах Чехии и Германии. Об этом стало известно на официальном сайте исполнительницы.

С октября по ноябрь Лорак будет выступать в европейских городах — Лемго, Гамбурге, Дортмунде, Оффенбахе, Праге, Нюрнберге и других. Цена на один билет колеблется от 2 до 10 тысяч рублей.

Артистка планировала гастроли в России, после чего заявила о переносе выступлений на территории страны. Позже информация о концертах в РФ пропала с сайта продажи билетов, у многих поклонников возникли трудности с возвращением средств за билеты.

С начала спецоперации на Украине исполнительница перестала вести социальные сети, а также выходить на публику, однако в начале лета она была замечена на праздновании дня рождения сына Филиппа Киркорова. После этого артистку пригласили выступить на свадьбе в Ереване.

В июле налоговая служба заморозила счета компании Ани Лорак и приняла решение о ее закрытии.

Светлана Лобода также анонсировала гастроли по Европе и США. Она объявила, что первый концерт состоится 12 августа в Таллине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
В Горловке рассказали о сильном бое в Зайцево
В Лисичанске на противотанковой мине подорвалось трое электриков
Названы последствия снижения товарооборота России с США
Российские космонавты успешно прошли тренировку по спуску корабля с орбиты
Полиция открыла огонь на территории парижского аэропорта
В ФИФА задумались над переносом даты начала чемпионата мира в Катаре
Отменившая выступления в России Ани Лорак анонсировала концерты в Европе
СКР возбудил дела в отношении военнослужащих ВСУ из-за обстрелов городов в ДНР
В высокой закредитованности населения увидели плюс
Россиянам назвали стоимость туров в Доминикану с пересадкой в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.