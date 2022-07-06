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Налоговая служба заморозила счета компании Ани Лорак

Налоговая служба заморозила счета компании Ани Лорак и приняла решение о ее закрытии
Ани Лорак

Ани Лорак. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Компания 43-летней украинской певицы Ани Лорак «Ани Лорак Продакшн», занимающаяся организацией концертов, съемками клипов и выпуском музыкальных композиций, может быть ликвидирована. Об этом сообщает KP.RU.

20 июня налоговая служба приняла решение о закрытии компании, единственным учредителем которой является исполнительница. По информации юриста Михаила Алексеева, «Ани Лорак Продакшн» может быть ликвидирована через три месяца.

Сообщается, что фирма Лорак попала в черный список должников Федеральной налоговой службы (ФНС), а потому все ее счета заморожены. Причиной этому могло стать отсутствие обязательных отчислений, а также непредоставление отчетности в течение года. До 2021-го компания артистки выплачивала от 160 до 850 тысяч рублей налоговых ежегодно.

С начала спецоперации на Украине в феврале этого года Ани Лорак перестала вести социальные сети, а также выходить в свет, однако недавно исполнительницу заметили на праздновании дня рождения сына Филиппа Киркорова, после чего артистку пригласили выступить на свадьбе в Ереване.

В конце июня стало известно, что болеющая раком Анастасия Заворотнюк попала в базу должников судебных приставов.

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Анастасия Астахова
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