Раскрыта стоимость отдыха на Мальдивах популярной блогерши Lerchek

Super: блогерша Валерия Чекалина потратила на отдых на Мальдивах 12 миллионов рублей

Журналисты Super раскрыли стоимость роскошного отдыха российской блогерши Lerchek (настоящее имя — Валерия Чекалина). Соответствующие подробности опубликованы на сайте издания.

Известно, что популярный инфлюэнсер отправилась на Мальдивы вместе с мужем Артемом, тремя детьми, а также мамой и няней. Семья остановилась в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, который открылся в 2019 году. Отмечается, что путешественники жили в наводной вилле с личным бассейном.

Согласно материалу, в общей сложности Чекалины потратили на двухнедельный отдых 12 миллионов рублей. При этом сама знаменитость пока никак не подтвердила указанную информацию.

Ранее в октябре Оксана Самойлова и Джиган показали видео отдыха на яхте. Предпринимательница продемонстрировала в сторис белую трехпалубную яхту, не называя ее точного местоположения. В ролике она поднимается по трапу на борт, а экипаж вручает ей букет красных роз и предлагает коктейли. «Ну что, приключения начинаются. Ни один отель не сравнится по количеству впечатлений с отдыхом на лодке в океане», — подписала кадры блогерша.