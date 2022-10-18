Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:05, 18 октября 2022Ценности

Раскрыта стоимость отдыха на Мальдивах популярной блогерши Lerchek

Super: блогерша Валерия Чекалина потратила на отдых на Мальдивах 12 миллионов рублей

Фото: @ler_check

Журналисты Super раскрыли стоимость роскошного отдыха российской блогерши Lerchek (настоящее имя — Валерия Чекалина). Соответствующие подробности опубликованы на сайте издания.

Известно, что популярный инфлюэнсер отправилась на Мальдивы вместе с мужем Артемом, тремя детьми, а также мамой и няней. Семья остановилась в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, который открылся в 2019 году. Отмечается, что путешественники жили в наводной вилле с личным бассейном.

Согласно материалу, в общей сложности Чекалины потратили на двухнедельный отдых 12 миллионов рублей. При этом сама знаменитость пока никак не подтвердила указанную информацию.

Ранее в октябре Оксана Самойлова и Джиган показали видео отдыха на яхте. Предпринимательница продемонстрировала в сторис белую трехпалубную яхту, не называя ее точного местоположения. В ролике она поднимается по трапу на борт, а экипаж вручает ей букет красных роз и предлагает коктейли. «Ну что, приключения начинаются. Ни один отель не сравнится по количеству впечатлений с отдыхом на лодке в океане», — подписала кадры блогерша.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Минобороны подтвердило новые удары по объектам энергетики Украины
IIHF сняла обвинения в приеме допинга с российского обладателя Кубка Стэнли
Илон Маск назвал бывшую жену Граймс симуляцией в своей голове
Два истребителя НАТО заметили вблизи Крыма
Опубликована карта боевых действий на Украине
Роскомнадзор потребовал разблокировать каналы Совета Федерации на YouTube
Украина признала Ичкерию
Трансляции заседаний Госдумы и Совфеда станут закрытыми
Генштаб заявил о решении призывать не более 30 процентов штата одной компании
В России назвали условие блокировки YouTube
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.