Аналитик раскрыл ошибку долларовых экономик

Аналитик Васильев заявил об угрозе дестабилизации для доллароцентричной финансовой системы

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что финансовой системе, основанной на лидерстве доллара, грозит дестабилизация. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Васильев раскрыл ошибки долларовых экономик и отнес к ним значительный размер накопленного долга и высокие темпы инфляции. Эти обстоятельства создают угрозу дестабилизации для подобных систем.

«Геополитические противоречия, накопленные долги, глобальная инфляция, раздутые пузыри цен на активы на Западе, быстрое ужесточение монетарной политики крупнейшими Центробанками — эти факторы могут в ближайшие кварталы вызвать дестабилизацию глобальной доллароцентричной финансовой системы», — предупредил эксперт.

Аналитик допустил, что в мировой экономике повторится Великая депрессия 1930-х или стагфляция 1970-х. Тогда США не выполнили ряд условий союзников, чтобы спасти собственную систему. Аналогичный сценарий возможен и сейчас, заключил Васильев.

