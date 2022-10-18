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05:27, 18 октября 2022Экономика

Аналитик раскрыл ошибку долларовых экономик

Аналитик Васильев заявил об угрозе дестабилизации для доллароцентричной финансовой системы

Фото: Unsplash

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что финансовой системе, основанной на лидерстве доллара, грозит дестабилизация. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Васильев раскрыл ошибки долларовых экономик и отнес к ним значительный размер накопленного долга и высокие темпы инфляции. Эти обстоятельства создают угрозу дестабилизации для подобных систем.

«Геополитические противоречия, накопленные долги, глобальная инфляция, раздутые пузыри цен на активы на Западе, быстрое ужесточение монетарной политики крупнейшими Центробанками — эти факторы могут в ближайшие кварталы вызвать дестабилизацию глобальной доллароцентричной финансовой системы», — предупредил эксперт.

Аналитик допустил, что в мировой экономике повторится Великая депрессия 1930-х или стагфляция 1970-х. Тогда США не выполнили ряд условий союзников, чтобы спасти собственную систему. Аналогичный сценарий возможен и сейчас, заключил Васильев.

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Марина Совина
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