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14:20, 18 октября 2022Мир

Два истребителя НАТО заметили вблизи Крыма

Flightradar зафиксировал два британских Eurofighter Typhoon над Черным морем

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Два многоцелевых истребителя четвертого поколения ВВС Великобритании зафиксированы недалеко от Крыма. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, два Eurofighter Typhoon НАТО с позывными PSYCHO61 и PSYCHO62 18 октября вылетели с королевской военной авиабазы Акротири на острове Кипр, примерно около 13:00 мск вошли в воздушное пространство Румынии и начали кружить вблизи Одесской области, а затем выдвинулись в сторону Крыма и приблизились к полуострову на расстояние примерно в 200 километров.

Далее истребители начали движение предположительно с выключенными транспондерами. Они сопровождали крупный стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W River Joint британских ВВС с позывным RRR7218 — судно начало свой маршрут от Северного моря и, совершив круговой облет над прибрежной частью Румынии, проследовало в акваторию Черного моря.

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Кроме того, в том же районе замечен американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry с позывным NATO06, зарегистрированный в Люксембурге, и британский многоцелевой заправщик Airbus KC2 Voyager с позывным KK31.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, в том числе шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда ранее появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий.

Так, 6 октября Boeing E-3A Sentry кружил в районе польского Гданьска, а затем взял курс на север, пролетев над литовской деревней Любавас, которая расположена всего в 15 километрах от границ российского анклава.

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Варвара Кошечкина
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