Два истребителя НАТО заметили вблизи Крыма

Flightradar зафиксировал два британских Eurofighter Typhoon над Черным морем

Два многоцелевых истребителя четвертого поколения ВВС Великобритании зафиксированы недалеко от Крыма. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, два Eurofighter Typhoon НАТО с позывными PSYCHO61 и PSYCHO62 18 октября вылетели с королевской военной авиабазы Акротири на острове Кипр, примерно около 13:00 мск вошли в воздушное пространство Румынии и начали кружить вблизи Одесской области, а затем выдвинулись в сторону Крыма и приблизились к полуострову на расстояние примерно в 200 километров.

Далее истребители начали движение предположительно с выключенными транспондерами. Они сопровождали крупный стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W River Joint британских ВВС с позывным RRR7218 — судно начало свой маршрут от Северного моря и, совершив круговой облет над прибрежной частью Румынии, проследовало в акваторию Черного моря.

Кроме того, в том же районе замечен американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry с позывным NATO06, зарегистрированный в Люксембурге, и британский многоцелевой заправщик Airbus KC2 Voyager с позывным KK31.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, в том числе шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда ранее появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий.

Так, 6 октября Boeing E-3A Sentry кружил в районе польского Гданьска, а затем взял курс на север, пролетев над литовской деревней Любавас, которая расположена всего в 15 километрах от границ российского анклава.