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18:50, 18 октября 2022Среда обитания

Набережную российского города завалило мусором из-за отсутствия урн

Недавно отремонтированную набережную Калуги завалило мусором из-за отсутствия урн

Фото: Telegram-канал «Калуга и калужане»

В Калуге недавно отремонтированную набережную реки Оки забросали мусором. Мэр города Дмитрий Денисов объяснил, что причиной этому стало отсутствие урн из-за недостатка средств, выделенных на обновление территории, на установку малых архитектурных форм. Внимание на происходящее в российском городе обратил «Подъем».

Денисов объяснил изданию, что ввиду дефицита бюджета для проекта не рассчитывали приобретать скамейки и урны. Лавочки, которые установили на набережной, были подарены местным отделением партии «Единая Россия». Мэр отметил, что необходимые малые архитектурные формы закупят в 2023 году за счет денег управления городского хозяйства.

Денисов отметил, что набережную завалило мусором после нескольких погожих дней, когда по ней гуляло много людей. «Урн, к сожалению, не было, поэтому наши калужане аккуратно мусор складывали в пакетики, когда гуляли по набережной, мы все это обязательно уберем», — заверил он. Глава города добавил, что до конца года серьезных завалов мусора не ожидается, так как теплые и погожие дни заканчиваются до наступления весны, поэтому людей на набережной, а вместе с ними и мусора будет меньше.

В сентябре стало известно, что на велодорожке набережной Ячинского водохранилища в Калуге установили урны и биотуалеты. Власти города обвинили в произошедшем хулиганов.

Полина Кислицына
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