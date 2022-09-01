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На велодорожке в российском городе установили биотуалет

На велодорожке в Калуге установили биотуалет

Кадр: телеграм-канал «Подъём»

На велодорожке набережной Ячинского водохранилища в Калуге установили урны и биотуалеты. Власти российского города обвинили в произошедшем хулиганов, сообщает «Подъем».

Губернатор региона Владислав Шапша назвал препятствия на дорогах «банальным хулиганством» и пообещал, что коммунальные службы в скором времени решат проблему, убрав урны и туалеты на место. Мэр Калуги Дмитрий Денисов добавил, что с биотуалетами ранее происходили похожие истории. «Были случаи, когда эти туалеты в воду сталкивали. Молодежь, видимо, резвится», — заявил чиновник.

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Александра Качан
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