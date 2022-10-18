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14:46, 18 октября 2022Россия

Российский регион обстреляли со стороны Украины

Власти Курской области сообщили об обстреле ВСУ населенного пункта Гордеевка

Фото: Александр Река / ТАСС

Приграничный населенный пункт Гордеевка в Курской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации российского региона.

По данным властей, при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Других подробностей об обстреле не приводится.

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«Теперь там и в районе поселка Теткино наши военные ведут ответный огонь по выявленным позициям украинских войск», — говорится в сообщении администрации.

18 октября Украина также обстреляла два поселка в Курской области — удар пришелся по Теткино и Попово-Лежачам. Курский губернатор Роман Старовойт рассказал о полученных сообщениях о перебоях с электричеством.

В Курской области до 22 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что подобный режим вводится при наличии реальной возможности совершения теракта.

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Анастасия Шейкина
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