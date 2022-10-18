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16:04, 18 октября 2022Культура

Подведены итоги первого этапа конкурса «Рисуем миры Пелевина»

«Эксмо» и «ВКонтакте» подвели итоги первого этапа конкурса «Рисуем миры Пелевина»

Фото: Владимир Солнцев / ТАСС

Издательство «Эксмо» и социальная сеть «ВКонтакте» подвели итоги первого этапа конкурса для художников «Рисуем миры Пелевина». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Работы победителей будут использованы для оформления обложек и иллюстраций трех романов: iPhuck 10, «Непобедимое Солнце» и Transhumanism inc.

Изображение: Эксмо

«Жюри конкурса получило 221 работу от художников со всей России: из Санкт-Петербурга, Москвы, Брянска, Челябинска, Азова, Таганрога и других городов. Иллюстрации были выполнены в разных техниках — сам Виктор Олегович [Пелевин] принимал участие в их отборе. Некоторые участники использовали доступные нейросети для генерации исходного изображения, что совпало с видением автора. К примеру, именно такую обложку получит роман iPhuck 10, главный герой которого — искусственный интеллект», — рассказали в издательстве «Эксмо».

Второй этап конкурса «Рисуем миры Пелевина» продлится до 14 февраля 2023 года. Художникам предложат создать иллюстрации к книгам: «Желтая стрела», t, «Ананасная вода для прекрасной дамы», S.N.U.F.F., «Любовь к трем цукербринам», «Смотритель», «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами», «Тайные виды на гору Фудзи» и «Искусство легких касаний».

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Марина Погосян
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