В Подмосковье бросились скупать дорогую недвижимость

Urbanus.ru: в Подмосковье бросились скупать недвижимость от 15-20 миллионов рублей

В Подмосковье выросло число сделок с недвижимостью стоимостью от 15-20 миллионов рублей — по итогам периода с января по сентябрь 2022 года показатель относительно аналогичного периода 2021 года увеличился вдвое, до 368 сделок. О том, что жители Московского региона бросились скупать сравнительно дорогое жилье, «Ленте.ру» сообщили эксперты Urbanus.ru.

Продажи квартир, цены на которые начинаются от 20 миллионов рублей, подскочили более чем в шесть раз, до 101 сделки. Несмотря на наблюдаемый рост, общий по Подмосковью параметр с начала года оказался на 18 процентов ниже, чем в январе — сентябре 2022 года.

57,4 процента от всех проданных за этот период новостроек дороже 15 миллионов рублей расположены в Одинцове, преимущественно возле поселка Заречье. Вторым городом по количеству заключенных сделок оказались Мытищи — на них пришлось 14,1 процента от общего числа. Эксперты отметили, что большинство сделок с высокобюджетной недвижимостью было совершено в локациях, удаленных от МКАД на 1-1,5 километра.

В сентябре эксперты «ЦИАН.Аналитики» пришли к выводу, что Одинцово оказался единственным городом Подмосковья, где с начала 2022 года квадратный метр жилья в новостройках подешевел на семь процентов. Средняя цена за «квадрат» там опустилась до 184,4 тысячи рублей.

