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Назван единственный город Подмосковья с подешевевшим жильем

«ЦИАН.Аналитика»: с начала 2022 года новостройки в Подмосковье подешевели в Одинцово

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Одинцово оказался единственным городом Подмосковья, где с начала 2022 года квадратный метр жилья в новостройках подешевел на семь процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

В Одинцово средняя цена за «квадрат» опустилась до 184,4 тысячи рублей. Городом с наименьшим ростом цен назвали Красногорск — квадратный метр подорожал на три процента, до 199 тысяч рублей. Ниже расположился Долгопрудный с динамикой в семь процентов. В Люберцах жилье подорожало на восемь процентов.

«Минимальный рост цен зафиксирован в ближайших к столице городах Подмосковья. Здесь стоимость квадратного метра находится на изначально высоком уровне, опережая даже ценовые уровни всех городов-миллионников, поэтому дальнейшее увеличение цен происходит медленно», — объяснили аналитики.

Ранее специалисты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» выяснили, что в августе 2022 года самая дешевая недвижимость на первичном рынке в Подмосковье продавалась за 3,7 миллиона рублей. Самой дешевой квартирой в сегменте вторичного жилья назвали объект за 3,4 миллиона рублей.

Нина Ташевская
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