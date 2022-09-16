Названа стоимость самой дешевой недвижимости в Подмосковье

Самая дешевая недвижимость на первичном рынке Подмосковья в августе стоила 3,7 млн рублей

В августе 2022 года самая дешевая недвижимость на первичном рынке в Подмосковье продавалась за 3,7 миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты проанализировали предложение среди квартир Московской области, которые находятся в пяти минутах ходьбы от метро. В общей сложности на первичном рынке продавалось 63 однокомнатные квартиры, 51 трехкомнатная и 44 студии. Самый бюджетный вариант занимает 19,8 квадратных метров и находится недалеко от станции МЦД-1 «Немчиновка».

Самой дешевой квартирой в сегменте вторичного жилья назвали объект за 3,4 миллиона рублей. Он занимает площадь в 14 квадратных метров и располагается рядом со станцией метро «Котельники».

Ранее эксперты компании оценили стоимость самой недорогой комнаты Москвы в 2,4 миллиона рублей. Лот площадью 12,7 квадратного метра находится в Новомосковском административном округе столицы в доме 1997 года постройки. Комната продается в четырехкомнатной квартире.