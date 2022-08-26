Раскрыта стоимость самой дешевой комнаты в Москве

Стоимость самой дешевой комнаты в Москве оценили в 2,4 миллиона рублей

Стоимость самой недорогой комнаты Москвы оценили в 2,4 миллиона рублей. Информацию о наиболее бюджетном и дорогом объектах столицы «Ленте.ру» раскрыли эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Самый дешевый лот площадью 12,7 квадратного метра находится в Новомосковском административном округе столицы в доме 1997 года постройки. Комната продается в четырехкомнатной квартире.

За наиболее дорогую комнату, доступную для покупки в Москве, попросили 15,5 миллиона рублей. Ее площадь — 20,4 квадратного метра, а общий метраж всей квартиры — 270 «квадратов». Лот расположен неподалеку от станции метро «Чистые пруды», в Басманном районе столицы.

По данным специалистов, в настоящий момент в Москве продается девять комнат дороже 10 миллионов рублей. Самая просторная из них находится в «двушке» на Большой Таганской улице — ее метраж составляет 23 «квадрата». Всего в столице для покупки доступны 485 комнат без учета долей и переделанных из комнат квартир-студий.

Средняя цена комнаты в Москве в августе текущего года достигла отметки в 5,66 миллиона рублей. С начала года этот показатель увеличился на 4,76 процента, или 257,5 тысячи рублей.

По словам генерального директора «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерия Летенкова, в данный момент комнаты служат наиболее доступным форматом жилья на рынке — они стоят недорого, их можно быстро сдавать в аренду и получать неплохую прибыль. «Главное, что надо учитывать при выборе комнаты под сдачу в аренду, — это соседи. Так, сдать комнату, если в квартире есть алкоголики и наркоманы, очень сложно», — отметил эксперт.

В августе эксперты профильного агентства недвижимости «ДОЛИ.ру» пришли к выводу, что среди всех мегаполисов России в этом месяце дешевле всего купить комнату можно в Челябинске. По данным специалистов, средняя стоимость отдельной комнаты в этом городе находится на уровне 589,1 тысячи рублей.