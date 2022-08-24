Названы российские мегаполисы с самыми дешевыми комнатами

«ДОЛИ.ру»: дешевле всего купить комнату можно в Челябинске

В августе 2022 года дешевле всего купить комнату можно в Челябинске. Мегаполисы России с самыми низкими ценами на подобную недвижимость назвали эксперты профильного агентства недвижимости «ДОЛИ.ру». Текст доклада есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, средняя стоимость отдельной комнаты в Челябинске находится на уровне 589,1 тысячи рублей. За восемь месяцев цена увеличилась на 5,09 процента, или 28,5 тысячи рублей. Среди городов с наиболее бюджетными вариантами такого жилья эксперты также указали Воронеж, Волгоград, Омск и Самару.

Наиболее ощутимый рост цен на комнаты отметили в Новосибирске — там такая недвижимость подорожала с начала года на 22,19 процента, до 1,3 миллиона рублей. Существенная динамика также зафиксирована в Казани и Нижнем Новгороде, где цены на комнаты увеличились на 22,16 и 20,16 процента соответственно. Меньше всего подобные объекты подорожали в Ростове-на-Дону — на 4,36 процента, до 911,8 тысячи рублей.

При этом самые дорогие комнаты доступны для покупки в Москве — их средняя стоимость достигла 5,66 миллиона рублей, увеличившись с начала 2022 года на 4,76 процента. В Санкт-Петербурге комнаты подорожали на 13,84 процента, до 3,17 миллиона рублей.

Ранее аналитики ЦИАН назвали российские мегаполисы с резко подорожавшей арендой однокомнатных квартир. Лидером рейтинга оказался Ростов-на-Дону — средние ставки найма в этом городе выросли на 21 процент, до 22,2 тысячи рублей в месяц. Второе место занял Барнаул — там такие квартиры подорожали на 19 процентов, до 15,5 тысячи рублей в месяц. Тройку лидеров замкнул Челябинск, где стоимость аренды «однушек» увеличилась на 16 процентов, до 15,2 тысячи рублей в месяц.