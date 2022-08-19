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Названы российские мегаполисы с резко подорожавшей арендой «однушек»

ЦИАН: с января аренда «однушек» сильнее всего подорожала в Ростове-на-Дону и Барнауле

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

С января 2022 года аренда однокомнатных квартир сильнее всего подорожала в Ростове-на-Дону, Барнауле и Челябинске. Российские мегаполисы с резкой динамикой цен на этот тип съемного жилья назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

Специалисты изучили рынок аренды в городах с населением более 500 тысяч человек. В выборку не включали населенные пункты, где предложение было менее 50 лотов в январе или в августе. В среднем по крупным городам России за этот период аренда однокомнатных квартир выросла на пять процентов, до 18,4 тысячи рублей в месяц.

Больше всего, по данным ЦИАН, с начала года средние арендные ставки на «однушки» выросли в Ростове-на-Дону — на 21 процент, до 22,2 тысячи рублей в месяц. Второе место занял Барнаул — там такие квартиры подорожали на 19 процентов, до 15,5 тысячи рублей в месяц. Тройку лидеров замкнул Челябинск, где стоимость аренды «однушек» увеличилась на 16 процентов, до 15,2 тысячи рублей в месяц.

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Среди лидеров по росту ставок найма аналитики также назвали Кемерово и Пензу — в этих городах съемные однокомнатные квартиры подорожали на 15 процентов, до 16,6 и 12,9 тысячи рублей в месяц соответственно.

Подорожание аренды специалисты связывают с увеличением спроса на нее — с июня по июль активность пользователей ЦИАН выросла на 20 процентов, а в первой половине августа показатель увеличился еще на 22 процента по сравнению с первой половиной предыдущего месяца, пояснили аналитики. Тенденция обусловлена скорым началом учебного года и делового сезона — в этот период обычно активизируется рынок недвижимости. По прогнозам экспертов, тренд на рост арендных ставок сохранится в ближайшие недели на фоне вымывания наиболее бюджетные лотов.

Ранее специалисты «Суточно.ру» назвали российский мегаполис с самой дешевой посуточной арендой однокомнатных квартир. Лидером рейтинга оказался Омск — там они стоят в среднем 1699 рублей за ночь. Другим крупным городом с наиболее бюджетным посуточным жильем эксперты назвали Пермь — там стоимость аренды жилья составила 1735 рублей в сутки. Замыкает тройку Челябинск с показателем в 1746 рублей.

Нина Ташевская
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