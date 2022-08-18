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Назван российский мегаполис с самой дешевой посуточной арендой жилья

«Газета.Ru»: Омск назвали городом-миллионником с самой дешевой посуточной арендой жилья

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В России среди городов-миллионников самые дешевые однокомнатные квартиры для посуточной аренды обнаружили в Омске — там они в среднем стоят 1699 рублей. Об этом сообщили аналитики сервисов «Домклик» и «Суточно.ру», пишет «Газета.Ru».

Другим мегаполисом с наиболее бюджетным посуточным жильем эксперты назвали Пермь — там стоимость аренды жилья составила 1735 рублей в сутки. Замыкает тройку Челябинск с показателем в 1746 рублей. В пятерку также попали Самара и Новосибирск, где средняя цена посуточной аренды оказалась на уровне 2217 и 2238 рублей соответственно.

Самые дорогие «однушки» для аренды нашли в Санкт-Петербурге — там они в среднем стоят 3879 рублей в сутки. Второе место заняла Москва с показателем в 3806 рублей, а на третьем месте в списке расположилась Казань с показателем в 3775 рублей. За ней следует Нижний Новгород, где посуточная аренда однокомнатной квартиры стоит 3754 рубля. Замыкает пятерку Волгоград, где среднюю стоимость суточного проживания в однокомнатной квартире оценили в 2909 рублей.

Генеральный директор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов для большей экономии порекомендовал бронировать небольшие студии в районах, которые удалены от центра. Кроме того, необходимо учесть то, что в разные дни недели стоимость аренды одного и того же варианта может различаться. Наконец, большинство владельцев квартир готовы предложить скидку в размере 5-15 процентов в случае бронирования на несколько суток.

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Кроме того, специалисты проанализировали, в каких городах долгосрочная аренда однокомнатного жилья стоит дороже всего. Лидером списка стала Москва со средним показателем в 42 тысячи рублей в месяц, на втором месте оказался Санкт-Петербург — там ставка находится на уровне 26 тысяч рублей. Третью строчку заняла Казань, где цена аренды составляет 23 тысячи рублей. При этом в Москве для долгосрочной аренды доступны около 1700 «однушек», в Петербурге — примерно 1100, в Казани — приблизительно 1300.

Руководитель сервиса «Домклик» Мария Ромчанова рассказала, что средняя стоимость аренды жилья в Москве более чем вдвое превышает показатели остальных городов. Причина этому — уверенность собственников однокомнатных квартир в стабильном спросе на этот тип недвижимости.

В августе аналитики «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» пришли к выводу, что в столице повысился спрос на аренду жилья. По их данным, интерес к съему квартир в седьмом месяце 2022 года увеличился на 10,45 процента относительно шестого.

Полина Кислицына
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