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В Москве повысился спрос на аренду жилья

Спрос на аренду жилья в Москве в июле 2022 года повысился на 10,45 процента

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В июле 2022 года спрос на аренду недвижимости в Москве увеличился на 10,45 процента относительно июня. Об этом «Ленте.ру» сообщают аналитики «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Число обращений, связанных с арендой жилья в городе, растет два месяца подряд. Кроме того, интерес к аренде недвижимости в Москве в июле 2022-го был на 8,09 процента выше, чем в седьмом месяце 2021-го. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года положительная динамика составила 57,71 процента. Наконец, в период с января по июль нынешнего года интерес к аренде жилья в Москве оказался на 22,16 процента выше, чем в первые семь месяцев прошлого года.

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Согласно данным, актуальным на 30 июля 2022 года, средняя стоимость аренды квартиры в Москве составила 69,4 тысячи рублей в месяц. С начала 2022 года она подешевела на 1,97 процента, или на 1,3 тысячи рублей. За год с июля 2021 года средняя стоимость аренды жилья в столице упала на 5,95 процента, или 4,3 тысячи рублей.

В августе специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов предсказал подорожание квартир для покупки и аренды в России осенью 2022 года. По его словам, арендное жилье станет постепенно дорожать уже с середины августа, при этом пик роста цен придется приблизительно на октябрь.

Полина Кислицына
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