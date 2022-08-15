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Квартирам для покупки и аренды предрекли подорожание

Total Research: осенью квартиры для покупки и аренды в России подорожают

Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

Осенью 2022 года квартиры для покупки и аренды в России могут подорожать. Такую судьбу рынку жилой недвижимости предрек специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, пишет «Российская газета».

«Аренда квартир станет постепенно дорожать уже с середины августа и выйдет на пик примерно в октябре», — спрогнозировал эксперт. По словам Вавилова, снижение цен на съемное жилье летом было связано с отъездом из больших городов студентов и тех, кто работает там в определенный период времени. Однако ближе к деловому сезону стоимость аренды начинает повышаться — за месяц-два ставки могут вырасти на 10-12 процентов.

Специалист добавил, что летнее снижение цен актуально и для рынка купли-продажи жилья. «Но в этом году к сезонному фактору примешивается и то, что у людей просто нет денег на недвижимость, поскольку она и так росла два года подряд, причем темпами, в разы опережающими рост доходов населения (в некоторых регионах недвижимость выросла в цене в два раза с 2020 года)», — пояснил Вавилов.

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По прогнозам эксперта, цены на квартиры на вторичном рынке продолжат снижаться — к концу года они могут потерять три-четыре процента, не учитывая торга на месте. «С новостройками все более-менее просто. Здесь спрос будут тянуть льготные программы, но потенциал тоже почти исчерпался. Сильный рост до конца года маловероятен, падения застройщики вряд ли допустят. Вероятнее всего, цены до конца года будут колебаться примерно на текущих уровнях плюс-минус один процент», — предположил специалист.

Ранее россиянам отсоветовали покупать жилье на вторичном рынке. По словам экс-советника министра экономики России Евгения Надоршина, сейчас квартиры переоценены — вкладываться в них невыгодно. При этом эксперт ожидает, что на фоне снижения спроса на такие активы и сокращения доходов россиян цены на жилье будут падать.

Нина Ташевская
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