Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:14, 18 октября 2022Россия

В Госдуме отреагировали на решение Эстонии признать Россию спонсором терроризма

Депутат Белик заявил о лицемерии Эстонии после признания России спонсором терроризма

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Эстония отказалась от советского прошлого в угоду западным странам, а русофобию сделала одной из главных линий своей политики. Так на ее решение признать Россию спонсором терроризма отреагировал член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По словам депутата, власти Эстонии ведут себя лицемерно. Он напомнил, что эта страна оказалась в числе государств, которые нарастили товарооборот с Россией, при этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал в социальных сетях теракт на Крымском мосту.

Москве нет смысла доказывать что-либо Таллину, так как Эстония, «как и прочие вассалы США, воспринимает мир в искаженном виде», заявил парламентарий.

18 октября Рийгикогу — однопалатный парламент Эстонии — утвердил заявление с осуждением вхождения новых регионов в состав России и объявил российский режим террористическим. Инициативу поддержали 88 депутатов парламента, воздержавшихся или проголосовавших против не было. Кроме того, Российскую Федерацию признали государством — спонсором терроризма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Число погибших при падении Су-34 возле жилого дома в Ейске выросло до 15
В Финляндии заявили о важности поддержания диалога с Россией
Снаряд попал в жилой дом при обстреле российского поселка со стороны Украины
Хорватия выступила против подготовки украинских военных на территории страны
Число пострадавших в результате крушения истребителя Су-34 в Ейске резко выросло
В США предрекли Европе гражданские войны из-за Украины
Лукашенко напомнил Дугину о «хихикающих либерастах»
Диетологи перечислили мешающие добиться плоского живота пищевые привычки
В Госдуме отреагировали на решение Эстонии признать Россию спонсором терроризма
В ЦБ раскрыли опасность закупок золота
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.