В Госдуме отреагировали на решение Эстонии признать Россию спонсором терроризма

Депутат Белик заявил о лицемерии Эстонии после признания России спонсором терроризма

Эстония отказалась от советского прошлого в угоду западным странам, а русофобию сделала одной из главных линий своей политики. Так на ее решение признать Россию спонсором терроризма отреагировал член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По словам депутата, власти Эстонии ведут себя лицемерно. Он напомнил, что эта страна оказалась в числе государств, которые нарастили товарооборот с Россией, при этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал в социальных сетях теракт на Крымском мосту.

Москве нет смысла доказывать что-либо Таллину, так как Эстония, «как и прочие вассалы США, воспринимает мир в искаженном виде», заявил парламентарий.

18 октября Рийгикогу — однопалатный парламент Эстонии — утвердил заявление с осуждением вхождения новых регионов в состав России и объявил российский режим террористическим. Инициативу поддержали 88 депутатов парламента, воздержавшихся или проголосовавших против не было. Кроме того, Российскую Федерацию признали государством — спонсором терроризма.