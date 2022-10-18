Парламент Эстонии признал российский режим террористическим

Парламент Эстонии признал режим России террористическим и осудил вхождение новых регионов

Рийгикогу — однопалатный парламент Эстонии — утвердил заявление с осуждением вхождения новых регионов в состав России и объявил российский режим террористическим. Об этом сообщает ERR.

Инициативу поддержали 88 депутатов парламента, воздержавшихся или проголосовавших против не было. Кроме того, Российскую Федерацию признали «государством — спонсором терроризма». Таллин призвал всех своих союзников принять аналогичные декларации, осуждающие действия Москвы.

«Путем правонарушения никогда не возможно создать право. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой как в Европе, так и во всем мире», — говорится в тексте заявления.

Помимо этого, парламент счел необходимым признать террористическими организациями вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер». Также парламент осудил объявление в России частичной мобилизации, отметив, что «мобилизация, проведенная с целью продолжения преступной агрессии, является преступлением против мира».

В июле американский сенат принял резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию страной — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. В качестве террористических актов, совершенных Россией, документ, к примеру, рассматривает «террор» и применение силы против гражданских во вторую чеченскую кампанию, авиационные удары в Сирии и поддержку «сепаратистов» Донбасса.