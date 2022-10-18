Раскрыты главные ошибки при окрашивании седины

Редакторы журнала Marie Claire посоветовали не красить седину в темные оттенки

Редакторы журнала Marie Claire раскрыли главные ошибки при окрашивании седины. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, многие люди выбирают слишком темные оттенки, которые, как правило, не сочетаются с тоном кожи и не подходят к особенностям формы лица. Они посоветовали делать выбор в пользу светлой гаммы, постепенно увеличивая интенсивность цвета при каждом окрашивании.

Кроме того, специалисты предупредили, что в домашних условиях не стоит пренебрегать инструкцией к применению красителя, а именно держать его на волосах долго. Вдобавок они предложили использовать в окрашивании тонер, предназначенный для нейтрализации нежелательных оттенков. Также рекомендуется при покупке краски обращать внимание на состав. В данных продуктах не должны присутствовать спирты и большое количество синтетических ингредиентов, утверждают авторы материала.

В заключение журналисты призвали читателей издания отказаться от частого окрашивания и резкой смены оттенков, поскольку это может в дальнейшем повлиять на качество и состояние волос.

В сентябре редакторы портала Best Life совместно со стилистами раскрыли способы скрыть седые волосы. Парикмахер салона красоты Sally Beauty в Техасе Грегори Паттерсон посоветовал замаскировать данную проблему с помощью процедуры осветления прядей.