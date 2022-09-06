Стилисты раскрыли способы скрыть седину

Стилист Паттерсон назвал осветление волос одним из способов скрыть седину

Редакторы портала Best Life совместно со стилистами раскрыли способы скрыть седые волосы. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Парикмахер салона красоты Sally Beauty в Техасе Грегори Паттерсон назвал осветление волос одним из способов скрыть седину. «Данная техника окрашивания поможет разрушить резкий переход от светлых прядей к более темным, поскольку цвет бликов относится ближе к светло-серому цвету волос», — рассказал эксперт.

Также Паттерсон выделил еще один способ, который поможет замаскировать седину. Так, собеседник издания предложил обратить внимание на окрашивание в яркий цвет двух прядей, обрамляющих лицо.

В свою очередь, профессиональный стилист из Лас-Вегаса Синди Маркус посоветовал тем, кто не готов полностью менять свой имидж, попробовать осветлить несколько прядей. «Этот метод помогает замаскировать седину, добавляя немного контраста вашим локонам. Он не закрашивает седину, но делают ее менее заметной», — пояснил специалист и отметил, что упомянутый метод окрашивания подойдет обладательницам светлых от природы волос.

В августе редакторы портала Marie Claire назвали причины ранней седины у женщин и перечислили способы ее отсрочить. По мнению экспертов, к указанному обесцвечиванию волос могут привести не только состояние организма и генетика, но и внешнее воздействие на пряди.