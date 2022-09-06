Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стилисты раскрыли способы скрыть седину

Стилист Паттерсон назвал осветление волос одним из способов скрыть седину

Фото: Shutterstock

Редакторы портала Best Life совместно со стилистами раскрыли способы скрыть седые волосы. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Парикмахер салона красоты Sally Beauty в Техасе Грегори Паттерсон назвал осветление волос одним из способов скрыть седину. «Данная техника окрашивания поможет разрушить резкий переход от светлых прядей к более темным, поскольку цвет бликов относится ближе к светло-серому цвету волос», — рассказал эксперт.

Также Паттерсон выделил еще один способ, который поможет замаскировать седину. Так, собеседник издания предложил обратить внимание на окрашивание в яркий цвет двух прядей, обрамляющих лицо.

В свою очередь, профессиональный стилист из Лас-Вегаса Синди Маркус посоветовал тем, кто не готов полностью менять свой имидж, попробовать осветлить несколько прядей. «Этот метод помогает замаскировать седину, добавляя немного контраста вашим локонам. Он не закрашивает седину, но делают ее менее заметной», — пояснил специалист и отметил, что упомянутый метод окрашивания подойдет обладательницам светлых от природы волос.

В августе редакторы портала Marie Claire назвали причины ранней седины у женщин и перечислили способы ее отсрочить. По мнению экспертов, к указанному обесцвечиванию волос могут привести не только состояние организма и генетика, но и внешнее воздействие на пряди.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
США заявили о планах Индии обсуждать потолок цен на российскую нефть
Владельца «золотого Стечкина» арестовали за организацию банды
Исследована эмоциональность равнодушных к природе людей
В Италии раскритиковали договор Германии и Франции по газу и электроэнергии
Стало известно о сомнениях ЕС относительно ограничения цены на российский газ
Главный поставщик газа Великобритании запросил многомиллиардные кредиты
Эмили Ратаковски снялась в красном бикини на пляже
Стало известно о просьбе Венгрии снять санкции с трех российских миллиардеров
В США допустили долгое отсутствие своего посла в России
Экс-глава ЕКА оценил сотрудничество России и Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.