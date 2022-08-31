Названы причины ранней седины у женщин

Marie Claire: неправильный уход и повреждение волос могут стать причинами ранней седины

Редакторы портала Marie Claire назвали причины ранней седины у женщин и перечислили способы ее отсрочить. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, к указанному обесцвечиванию волос могут привести не только состояние организма и генетика, но и внешнее воздействие на пряди. Так, главными ошибками в данном случае становятся неправильный уход, в рамках которого не учитывается старение кожи головы, и повреждение волосяных фолликулов. Кроме того, ухудшают ситуацию недостаточное очищение от стайлинговых средств и чрезмерное использование сухого шампуня, пояснили специалисты.

Избежать преждевременной седины помогут отказ от курения, употребление витамина В12, а также еженедельное использование питательной маски и увлажняющей сыворотки, которую следует применять два-три раза каждые семь дней. В то же время журналисты призвали носить волосы распущенными, чтобы сократить риск механических повреждений.

В мае российский трихолог и дерматовенеролог Денис Барбинов также перечислил главные причины ранней седины. Доктор отметил, что механизм появления седых волос, как для пожилых, так и для молодых людей, является одинаковым, однако условия его развития могут быть разными. «У пожилых людей седину вызывает естественное старение меланоцитов, а у молодых — их гибель или снижение активности клеток в силу различных обстоятельств», — пояснил эксперт. В беседе с порталом Барбинов назвал наследственность еще одной причиной появления ранней седины, которая обычно возникает у человека до 25 лет.