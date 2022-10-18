Опубликовано видео разрушенного участка «Северного потока»

Шведская Expressen опубликовала видео разрушенного участка газопровода «Северный поток»

Шведское издание Expressen опубликовало фотографии и видео разрушенного участка российского газопровода «Северный поток», которые предположительно были получены с помощью морского беспилотника. Материал опубликован на сайте газеты.

Отмечается, что поврежденный участок газопровода пролегает на глубине 80 метров. На видео видны трещины, которые, по данным газеты, имеют общую протяженность более 50 метров на поверхности армированной стальной трубы.

Ранее стало известно, что следователи из ФРГ установили причину аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По их данным, причиной ЧП стала диверсия, в которой подозревают Россию.