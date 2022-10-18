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08:41, 18 октября 2022Мир

Стало известно о выводах немецких следователей по авариям на «Северных потоках»

WSJ: следователи ФРГ заключили, что диверсия стала причиной аварий на «Северных потоках»

Фото: Swedish Coast Guard / Reuters

Следователи из ФРГ пришли к выводу, что причиной аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стала диверсия. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal из разговора с высокопоставленными источниками, знакомыми с ходом дела.

Как отмечает WSJ, немецкие следователи пока не делали заключений относительно того, кто именно мог устроить диверсии. Однако, по словам собеседников, подозрения падают на Россию.

Взрывы на «Северных потоках» в Балтийском море произошли в конце сентября. Версию о том, что диверсия стала причиной произошедшего, выдвигали и западные страны, и Москва, а российский президент Владимир Путин даже утверждал, что аварию «организовали англосаксы». Американские власти версию о своей причастности отвергают.

Немецкие следователи уже изучили фотографии с места утечек на «Северных потоках», сделанные подводным беспилотником. Они указали, что повреждения могли возникнуть только из-за применения взрывчатки.

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Виктория Кондратьева
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