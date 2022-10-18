Metro: в Великобритании племянники отправили дядю в тюрьму из-за наследства бабушки

В Эссексе, Великобритания, двоюродные брат и сестра отправили дядю в тюрьму после того, как он присвоил оставленное их бабушкой наследство. Об этом сообщает Metro.

Бабушка Холли Тоттон и Дэниела Уошера Хейзел Тоттон умерла в 2019 году. Она завещала сыну, 51-летнему Марку Тоттону, распорядиться ее имуществом и выплатить 437 тысяч фунтов стерлингов (31 миллион рублей) ее внукам в качестве наследства. Однако спустя три года после смерти Хейзел наследники так ничего и не получили.

Племянники пытались выяснить, что дядя сделал с деньгами, и требовали от него выплат, но тот никак на это не реагировал. Тогда они подали на него в суд по совету адвоката. Только после этого он перевел часть денег. На судебном заседании, которое состоялось в пятницу, 7 октября, Марка приговорили к шести неделям тюрьмы.

Адвокаты обвиняемого заявили, что он не был судим ранее и всегда помогал семье. По их словам, мужчина боролся с депрессией, которая началась на фоне семейного конфликта, что якобы говорит о нем как о честном и любящем человеке. Судью доводы правозащитников не убедили, он настаивал на том, что Тоттон умышленно не выплатил деньги племянникам. Обвиняемого также обязали компенсировать издержки племянников на адвоката в размере 18 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что пенсионерка из индийского штата Одиша (Орисса) обделила наследством трех сестер и завещала рикше все свое имущество в размере 10 миллионов рупий (7,9 миллиона рублей). «Рикша и его семья поддерживали меня в это трудное время и заботились о моем здоровье, не ожидая ничего взамен», — заявила индианка.