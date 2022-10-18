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21:31, 18 октября 2022Мир

В Словакии начались военные учения с участием украинских военных

Минобороны Словакии заявило о начале серии военных учений с участием украинских солдат

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Минобороны Словакии заявило о начале серии военных учений, в которых также принимают участие представители Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение ведомства приводит издание Pravda.

В министерстве указали, что международные учения European Shield начались 18 октября и проходят одновременно на нескольких военных полигонах Словакии. «Помимо 700 представителей армий стран НАТО, принимают участие также 200 военнослужащих с Украины», — рассказал пресс-секретарь Минобороны Штефан Земанович. Отмечается, что власти республики одобрили проведение учений. Их цель, помимо обмена опытом между военнослужащими из разных страны, заключается в отработке совместных действий и тактики, пишет Pravda.

Ранее стало известно о проведении военных учений Литвы и НАТО поблизости Куршской косы. Сообщалось, что в ходе учений пройдет отработка взаимодействия представителей НАТО по координации огня и пилотов Военно-воздушных сил (ВВС) Венгрии и Великобритании.

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Варвара Кузьмина
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