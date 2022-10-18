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23:25, 18 октября 2022Россия

Интервью Суровикина назвали новым подходом к информированию россиян об СВО

Журналист ВГТРК Медведев назвал интервью Суровикина новым подходом к информированию об СВО
Сергей Суровикин

Сергей Суровикин. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Журналист ВГТРК Андрей Медведев оценил интервью командующего российскими войсками в зоне спецоперации Сергея Суровикина и назвал его новым подходом к информированию россиян о ходе СВО. Об этом он написал в своем Telegram.

Как подчеркнул Медведев, россияне узнают о сложных решениях публично и напрямую от командующего СВО. «Это принципиально новый подход, очень сильно отличный от того, к которому было мы привыкли», — отметил он.

В ходе интервью Суровикин заявил, что ситуация в зоне специальной военной операции остается напряженной. Такая характеристика в первую очередь касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений.

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Марина Совина
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