Интервью Суровикина назвали новым подходом к информированию россиян об СВО

Журналист ВГТРК Медведев назвал интервью Суровикина новым подходом к информированию об СВО

Журналист ВГТРК Андрей Медведев оценил интервью командующего российскими войсками в зоне спецоперации Сергея Суровикина и назвал его новым подходом к информированию россиян о ходе СВО. Об этом он написал в своем Telegram.

Как подчеркнул Медведев, россияне узнают о сложных решениях публично и напрямую от командующего СВО. «Это принципиально новый подход, очень сильно отличный от того, к которому было мы привыкли», — отметил он.

В ходе интервью Суровикин заявил, что ситуация в зоне специальной военной операции остается напряженной. Такая характеристика в первую очередь касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений.