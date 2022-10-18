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20:28, 18 октября 2022Культура

Опубликован трейлер новых «Телепузиков»

Сервис Netflix показал трейлер новых «Телепузиков»

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер новых «Телепузиков». Он был опубликован на YouTube-канале Netflix Jr.

В кадре появились персонажи из оригинального шоу — Тинки-Винки, Ля-Ля, Дипси и По. Релиз передачи запланирован на 14 ноября.

Netflix анонсировал перезапуск культового детского шоу «Телепузики» 7 сентября. Озвучивать шоу будет актер Титусс Берджесс, известный по роли Титуса Андромедона в американском сериале «Несгибаемая Кимми Шмидт» (Unbreakable Kimmy Schmidt).

Впервые «Телепузики» предстали перед зрителями на британском канале «Би-би-си» в 1997 году. В России детская передача вышла на экраны в 2000 году. Главные герои — четыре человекообразных плюшевых создания с антенной на голове и экраном на животе.

Марина Погосян
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