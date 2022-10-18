Россиянин убил жену из-за ревности и попытался замести следы

В Свердловской области пьяный мужчина расправился со своей женой из-за ревности

В селе под Красноуфимском правоохранители задержали ранее судимого мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве женщины. Он уже дал признательные показания. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 18 октября, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По версии следствия, в ночь на 14 октября между супругами возник конфликт на почве ревности. Ранее судимый муж в состоянии алкогольного опьянения сначала ударил жену ножом, а после выстрелил из двуствольного ружья ей в шею. Пострадавшая скончалась на месте.

Мужчина попытался скрыть следы преступления: отмыл место убийства, спрятал орудие и залез в подпол дома. В полицию обратился брат погибшей, когда та не вышла на работу.

«Выстрелов никто ночью в частном секторе не слышал. О страшной находке в полицию сообщил брат погибшей — он пришел к сестре домой после того, как она не вышла на работу и перестала отвечать на телефонные звонки. Женщина трудилась медсестрой в местной больнице. Ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью стрелок после убийства замыл следы, спрятал ружье и скрывался в подполе дома, но сыщики уголовного розыска полиции сумели найти его», — сообщил Валерий Горелых.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Он дал признательные показания. Следственный отдел по городу Красноуфимск СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по части 1 статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом 29-летний мужчина на глазах у детей поджег машину с бывшей супругой.