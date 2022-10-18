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10:43, 18 октября 2022Моя страна

В Калининградской области появилась скульптура турникмена

В Гвардейске на фасаде спортивной школы разместили скульптуру турникмена из металлолома

Фото: Александр Брага / «Новый Калининград»

В Гвардейске, Калининградская область, появилась скульптура в виде спортсмена, подтягивающегося на турнике. Об этом сообщается на сайте издания «Новый Калининград».

Скульптура выполнена из металлолома. Ее автором стал местный мастер Александр Брага, который и ранее украшал город своими произведениями. Брага назвал новую скульптуру «Спортсмен-турникмен», ее установили на фасаде спортшколы.

Другие скульптуры мастера можно увидеть на туристическом маршруте «Возрождение», разработанном при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На маршруте находятся три скульптуры Браги — жираф, аист и музыкант.

Ранее в Петергофе прошла торжественная церемония открытия памятной скульптуры фонтанщика на Торговой площади города. Скульптуру под названием «Фонтанщик» создал член Санкт-Петербургского союза художников России Николай Карлыханов.

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Варвара Кошечкина
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