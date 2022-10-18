Названо условие применения Китаем силы против Тайваня

Политолог Губин: Пекин может применить силу к Тайваню в случае объявления независимости

Китай может применить силу и перейти к военному формату решения тайваньского вопроса в случае, если остров заявит о своей независимости, объявив себя отдельным государством. Также аргументом для перехода к жестким действиям может стать провокация некой третьей стороны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин.

Китай принял решение захватить Тайвань в «гораздо более короткие сроки», чем предполагалось ранее, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова цитирует Bloomberg.

Условия конфликта

«Сложно сказать, что движет американскими специалистами, и какой информацией они пользуются, приводя разные сроки возможной силовой операции по возвращению Тайваня, — сказал Губин. — Китайское руководство всегда однозначно говорило об условии такого шага, позиция здесь достаточно последовательная: к военному решению вопроса могут перейти в случае, если администрация острова Тайвань заявит о своей независимости, перестанет считать себя провинцией, входящей в состав КНР и назовется отдельным, самостоятельным государством».

Также, по словам политолога, побудить Китай к военным действиям могут провокации третьей стороны. В частности, речь идет о США и их союзниках, которые могут оказать поддержку Тайваню в приобретении независимости.

«Возможно, США в своих суждениях ссылаются на направленность военных учений армии КНР, на активность военной авиации, военно-морского флота вблизи острова. Но это достаточно традиционная деятельность. В общем-то Китай всегда говорит, что его миссия и учения не направлены против третьей стороны», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Но все же необходимо понимать: армия КНР готовится к любому варианту, отрабатывает все сценарии, в том числе, сценарий применения силы или блокады острова. Но не спровоцированными ее действия быть не могут Андрей Губин политолог

Потенциальная независимость Тайваня

Политолог считает, что объявление о своей независимости сейчас для Тайваня было бы странным решением. Конечно, формально, власти острова могут на это пойти, но, как бы странно или провокационно иногда не выглядели их действия, администрация, уверен Губин, четко понимает, какая реакция последует со стороны Китая.

«То же понимают не только официальные власти, но и другие политические игроки, военные. Подобный шаг однозначно спровоцирует Пекин на применение военной силы, — подчеркнул политолог. — Кроме того, учитывать надо и отсутствие гарантий помощи со стороны США: в законе об особых отношениях с Тайванем напрямую не указано их наличие».

Губин отметил, что Штаты неоднократно заявляли о намерении оказывать помощь и поддержку Тайваню, гарантировать безопасность острова. Но поддержка, по его словам, может быть разной: например, она может ограничиться поставкой некоторых вооружений, аптечек и бронежилетов.

«Именно подключение вооруженных сил США и их союзников к возможному конфликту нигде не оговаривается, так что тайваньское руководство может провозгласить что угодно, но не факт, что в этом их поддержат. Потому все же хочется верить в их разумность. Пекин, в свою очередь, тоже надеется, что последней черты Тайвань не перейдет», — заключил Губин.

Напомним, выступление Блинкена прозвучало в связи со съездом Коммунистической партии Китая, в ходе которой председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что «колеса истории направляют нас к воссоединению Китая [с Тайванем]». Си добавил, что оставляет за собой возможность «принять все необходимые меры», хотя и рассчитывает на мирное решение вопроса.