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14:33, 18 октября 2022Бывший СССР

Украина получила от ЕС очередную финансовую помощь

Премьер Украины Шмыгаль: Киев получил от ЕС два миллиарда евро макрофинансовой помощи

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Украина получила от Европейского союза (ЕС) очередной транш финансовой помощи. Об этом премьер-министр республики Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

Он заявил, что Киев получил от Брюсселя макрофинансовую помощь в размере двух миллиардов евро. Ее планируют направить на неотложные бюджетные расходы в социальной и гуманитарной сферах. Шмыгаль также отметил, что полученный транш является первой частью обещанного украинской стороне пакета помощи в размере 5 миллиардов евро.

«В целом, в этом году Украина получила от ЕС 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи, которые существенно помогли укрепить экономический фронт государства», — добавил премьер.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США заинтересовался компаниями, которые смогут проконтролировать расходование помощи, выделенной Киеву Вашингтоном.

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Георгий Нестеров
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