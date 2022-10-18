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16:13, 18 октября 2022Россия

Стала известна судьба пострадавшей при крушении Су-34 многоэтажки

Губернатор заявил, что пострадавший при крушении Су-34 дом в Ейске подлежит восстановлению

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Эксперты провели анализ и пришли к выводу, что дом в Ейске, пострадавший при крушении самолета Су-34, подлежит восстановлению. О судьбе здания сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, снос многоэтажки производиться не будет. «По предварительным оценкам, дом может быть восстановлен, угрозы его обрушения нет», — заявил глава региона.

Также стало известно, что восстановительные работы поврежденной части дома займут около пяти месяцев.

Ранее в сети было опубликовано видео с последствиями падения Су-34 возле дома в Ейске. На представленной записи был виден обугленный фасад дома с выбитыми окнами и разрушенными балконами.

О ЧП стало известно вечером 17 октября. Воздушное судно рухнуло во дворе многоэтажки, после чего здание загорелось. Согласно последним данным, число погибших в результате случившегося увеличилось до 14. Власти Краснодарского края выделят по миллиону рублей для семей погибших.

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Варвара Кошечкина
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