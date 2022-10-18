Пострадавшую после падения самолета многоэтажку в Ейске сняли с дрона

Shot публикует видео с последствиями падения самолета Су-34 возле дома в Ейске

Опубликовано видео с последствиями падения самолета Су-34 возле жилого дома в Ейске. Снятые с дрона кадры пострадавшей многоэтажки показывает Telegram-канал SHOT.

На представленной записи виден обугленный фасад дома с выбитыми окнами и разрушенными балконами.

О ЧП стало известно вечером 17 октября. Воздушное судно рухнуло во дворе жилого дома, после чего здание загорелось. По последним данным, число погибших в результате случившегося края увеличилось до 14. Власти Краснодарского края выделят по миллиону рублей для семей погибших.

Как рассказал «Ленте.ру» владелец расположенного в пострадавшем здании магазина канцтоваров, после падения военного самолета все девять этажей дома мгновенно загорелись. По словам мужчины, после взрыва он отъехал на безопасное расстояние и видел, как пламя охватило дом. В данный момент для жильцов разбили палаточный городок.