Находившийся в пострадавшем доме в Ейске россиянин описал момент падения Су-34

Находившийся в пострадавшем доме в Ейске россиянин рассказал о мгновенном возгорании

После падения военного самолета в жилом квартале города Ейска вечером 17 октября все девять этажей дома мгновенно загорелись, рассказал владелец расположенного в пострадавшем здании магазина канцтоваров. В разговоре с «Лентой.ру» он описал момент падения воздушного судна и масштабы происшествия.

«В момент взрыва были в магазине. [Когда самолет упал], выбежали, сели в машину и уехали быстрее, потому что до нас, слава богу, не долетело, мы на углу находимся», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Был сильный взрыв, когда выбежали, увидели, что все горит, до девятого этажа пламя, даже деревья рядом, тополя горели. Сейчас жильцам там палаточный городок рядом разбили, МЧС работает, волонтеров куча очевидец

По словам мужчины, после взрыва он отъехал на безопасное расстояние и видел, как пламя охватило дом.

«Были взрывы, когда я еще выбегал. Горел не весь дом, а примерно один пролет от низа до верха. Люди сразу начали выбегать, кто через двери, кто через окна», — рассказал он.

Военный самолет Су-34 упал в жилом квартале в городе Ейске Краснодарского края. По данным Минобороны, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. «На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета», — говорится в сообщении ведомства.

В результате происшествия погибли 13 человек, еще 19 человек ранены. Из здания было эвакуировано более 360 жильцов. Власти Краснодарского края выделят миллион рублей для семей погибших.