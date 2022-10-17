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22:56, 17 октября 2022Россия

Семьям погибших при падении самолета в Ейске выплатят миллион рублей

Власти Кубани выплатят семьям погибших при падении самолета в Ейске миллион рублей

Фото: Феликс Папикян / РИА Новости

Власти Краснодарского края выделят один миллион рублей для семей погибших в Ейске. Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«400 тысяч для пострадавших средней и тяжелой степени и по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи за потерю имущества», — сказала замгубернатора.

Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края в понедельник, 17 октября. Самолет загорелся в воздухе и начал резко снижаться. По данным Минобороны, крушение произошло из-за возгорания двигателя.

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Марина Совина
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