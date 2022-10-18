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16:47, 18 октября 2022Ценности

Девушка заказала куртку Zara и примерила ее с фразой «не повторяйте моих ошибок»

Блогерша bubrrece заказала куртку бренда Zara и показала выпавший во время примерки мех

Фото: @bubrrece / TikTok

Блогерша с никнеймом bubrrece заказала куртку испанского бренда Zara и продемонстрировала ее в сети с фразой «не повторяйте моих ошибок». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, на который подписаны 40 тысяч человек.

Девушка приобрела данный предмет гардероба за 99 фунтов стерлингов (примерно семь тысяч рублей), однако осталась недовольна его качеством. Так, она предстала перед камерой в указанном укороченном наряде на молнии и с отложным воротником. Инфлюэнсерша показала, что во время примерки из его подкладки выпал мех и прилип к ее черной водолазке. «Не покупайте эту куртку», — обратилась к зрителям автор видео.

В свою очередь пользователи сети поделились своим мнением об изделии в комментариях. «Зашла в магазин, чтобы примерить эту куртку, но лучше бы я этого не делала», «По этой причине пришлось ее вернуть. Я была так разочарована...», «У меня есть похожая куртка Zara, которую я купила несколько сезонов назад, и на моей одежде все еще остается мех», — заявили они.

Ранее в октябре сообщалось о студентке медицинского вуза Кэтрин Мюллер из США, которая примерила боди бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян со словами «оно причиняет боль».

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Карина Черных
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