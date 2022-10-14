Студентка-медик примерила боди бренда Кардашьян со словами «оно причиняет боль»
Студентка медицинского вуза Кэтрин Мюллер из США примерила боди бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян со словами «оно причиняет боль». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, на который подписано 103 тысячи человек.
Будущий стоматолог рассказала, что приобрела указанное корректирующее фигуру нижнее белье, которое стало популярно в сети. При этом, по ее словам, отзывы об изделии оказались не совсем правдивыми. Она примерила данный предмет гардероба перед камерой, отметив, что испытывает неприятные ощущения, поскольку швы врезаются ей в бедра.
«Никто не упоминал, что оно буквально причиняет боль. Ношу боди всего пару минут, а уже такой дискомфорт. (...) Я знаю, что оно привлекает вас, потому что помогает отлично выглядеть, но какой ценой! Так что я не собираюсь перекрывать кровообращение в ногах, это больно», — обратилась инфлюэнсерша к зрителям.
В сентябре блогерша с никнеймом @therealtrulylex заказала корректирующее платье бренда Skims, однако оно лишь обнажило целлюлит покупательницы.