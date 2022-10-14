Студентка-медик примерила боди бренда Кардашьян со словами «оно причиняет боль»

Студентка Кэтрин Мюллер примерила боди бренда Ким Кардашьян Skims и испытала боль

Студентка медицинского вуза Кэтрин Мюллер из США примерила боди бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян со словами «оно причиняет боль». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, на который подписано 103 тысячи человек.

Будущий стоматолог рассказала, что приобрела указанное корректирующее фигуру нижнее белье, которое стало популярно в сети. При этом, по ее словам, отзывы об изделии оказались не совсем правдивыми. Она примерила данный предмет гардероба перед камерой, отметив, что испытывает неприятные ощущения, поскольку швы врезаются ей в бедра.

«Никто не упоминал, что оно буквально причиняет боль. Ношу боди всего пару минут, а уже такой дискомфорт. (...) Я знаю, что оно привлекает вас, потому что помогает отлично выглядеть, но какой ценой! Так что я не собираюсь перекрывать кровообращение в ногах, это больно», — обратилась инфлюэнсерша к зрителям.

В сентябре блогерша с никнеймом @therealtrulylex заказала корректирующее платье бренда Skims, однако оно лишь обнажило целлюлит покупательницы.