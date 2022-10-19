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18:34, 19 октября 2022Интернет и СМИ

В Госдуме призвали запретить чиновникам использовать WhatsApp

Депутат Горелкин призвал запретить российским чиновникам использовать WhatsApp

Фото: Amin Moshrefi / Unsplash

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин призвал запретить российским чиновникам использовать WhatsApp в служебных целях. О рисках использования мессенджера госслужащими он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы прекрасно знаем, насколько тесно руководство Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в реестр террористов и экстремистов) дружит с американскими силовиками, и зря вы думаете, что ваши чатики им неинтересны», — счел депутат. По его мнению, спецслужбы США обладают доступом к перепискам чиновников в WhatsApp и служебным документам, которые они пересылают в мессенджере.

«Поэтому я считаю нужным ввести прямой запрет на использование WhatsApp в служебных целях российским государственным и муниципальным служащим. Российская будет альтернатива или дубайская, неважно — главное, чтобы она не принадлежала компании, которая открыто участвует в информационной войне против нашей страны и включена в перечень террористических и экстремистских организаций», — заявил он.

Ранее в среду, 19 октября стало известно, что Минпромторг попросил промышленные предприятия отказаться от использования иностранных мессенджеров, а также сервисов видеоконференций. В частности, речь идет о популярных в России Zoom, Skype и WhatsApp.

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Денис Савосин
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